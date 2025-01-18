Рязань снова осталась без света

В субботу, 18 января, в Рязани на девяти улицах отключили свет. Электричество планируют восстановить в течение трех часов с момента отключения.

В субботу, 18 января, в Рязани на девяти улицах отключили свет. Об этом сообщили в ГУП РО «РГРЭС».

Электричества нет на улицах:

Большая;

Советской армии;

Тимуровцев;

2-ой Бульварный проезд;

Новоселов;

проезд Шабулина;

Бирюзова;

Пирогова;

Интернациональная.

Электричество планируют восстановить в течение трех часов с момента отключения.

Напомним, утром в субботу, 18 января, без света остались восемь улиц в Рязани.