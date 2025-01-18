Рязань снова осталась без света
В субботу, 18 января, в Рязани на девяти улицах отключили свет. Электричество планируют восстановить в течение трех часов с момента отключения.
В субботу, 18 января, в Рязани на девяти улицах отключили свет. Об этом сообщили в ГУП РО «РГРЭС».
Электричества нет на улицах:
- Большая;
- Советской армии;
- Тимуровцев;
- 2-ой Бульварный проезд;
- Новоселов;
- проезд Шабулина;
- Бирюзова;
- Пирогова;
- Интернациональная.
Электричество планируют восстановить в течение трех часов с момента отключения.
Напомним, утром в субботу, 18 января, без света остались восемь улиц в Рязани.