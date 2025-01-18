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Рязань снова осталась без света
В субботу, 18 января, в Рязани на девяти улицах отключили свет. Электричество планируют восстановить в течение трех часов с момента отключения.

В субботу, 18 января, в Рязани на девяти улицах отключили свет. Об этом сообщили в ГУП РО «РГРЭС».

Электричества нет на улицах:

  • Большая;
  • Советской армии;
  • Тимуровцев;
  • 2-ой Бульварный проезд;
  • Новоселов;
  • проезд Шабулина;
  • Бирюзова;
  • Пирогова;
  • Интернациональная.

Электричество планируют восстановить в течение трех часов с момента отключения.

Напомним, утром в субботу, 18 января, без света остались восемь улиц в Рязани.