Опубликован список мест для Крещенских купаний в Рязанской области
В этом году в регионе оборудуют 34 места для Крещенских купаний. Отмечается, что на каждом из них будут дежурить сотрудники оперативных служб.
Опубликован список мест для Крещенских купаний в Рязанской области. Его публикует пресс-служба регионального ГУ МЧС.
В этом году в регионе оборудуют 34 места для Крещенских купаний. Отмечается, что на каждом из них будут дежурить сотрудники оперативных служб.
Спасский район:
- Троицкое с/п с. Троица, р. Тысья;
- Панинское с/п, деревня Агломазово (купель).
Александро-Невский район:
- 7 км. от д. Спешнево в сторону р. п Ухолово Крещено-Гаи (купель);
- 500 метров от въезда со стороны р.п. Ал. Невский в с. Нижний Якимец (купель).
Пронский район:
- Новомичуринск, р. Проня, спасательная станция;
- Пронск, купель на «Святом источнике»;
- Тырново, пруд Радбиж.
Пителинский район:
- Потапьевское с/п, с. Потапьево, р. Пет.
Сасовский муниципальный округ:
- Кошибеево, Кошибеевский родник (купель);
- Малый Студенец, Малостуденецкий родник (купель);
- Воскресенка, мемориально-патриотический комплекс «Воскресение» (купель);
- Сасово, ул. Зеленая, Святой источник (купель).
Ряжский район:
- Ряжск, река Хупта
- Милославский район:
- Милославское, источник Сергея Радонежского (купель);
- Горняцкое с/п, д. Растегаевка, Троицкий источник (купель).
Ухоловский район:
- Ухолово, ул. Свободы на территории Прощеного колодца (купель).
Путятинский район:
- Карабухино (купель).
Шиловский район:
- Кривцы, Святой источник (купель);
- Симакино, Святой источник (купель);
- Занино-Починковское с/п, Святой источник Троицкий (купель).
Сапожковский район:
- Сапожок, ул. Рязанская, вблизи Никольского храма (купель);
- Сапожковский район, у сторожевого дуба, вблизи с. Красный угол (купель).
Рязань:
- озеро Ореховое.
Старожиловский район:
- Старожилово (купель);
- Хламово, р. Тысья (купель);
- Волховские выселки (купель).
Ермишинский район:
- Токмаково, святой источник «Токмаковский» (купель).
Рыбновский район:
- Пощупово, Иоанно-Богословский мужской монастырь (купель)
Шацкий район:
- у церкви на территории с. Польное Ялтуново (купель);
- у церкви на территории п. Выша (купель);
- у церкви на территории с. Эммануиловка (купель).
Сараевский район:
- Витуша, ул. Панферовка (купель);
- Телятники, ул. Погореловка (купель);
- Сараи, Маховое (купель) .
Список мест проведения Крещенских купаний может быть изменен.
Ранее власти нескольких районов Рязанской области отказались от Крещенских купаний.