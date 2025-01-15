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Опубликован список мест для Крещенских купаний в Рязанской области
В этом году в регионе оборудуют 34 места для Крещенских купаний. Отмечается, что на каждом из них будут дежурить сотрудники оперативных служб.

Опубликован список мест для Крещенских купаний в Рязанской области. Его публикует пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В этом году в регионе оборудуют 34 места для Крещенских купаний. Отмечается, что на каждом из них будут дежурить сотрудники оперативных служб.

Спасский район:

  • Троицкое с/п с. Троица, р. Тысья;
  • Панинское с/п, деревня Агломазово (купель).

Александро-Невский район:

  • 7 км. от д. Спешнево в сторону р. п Ухолово Крещено-Гаи (купель);
  • 500 метров от въезда со стороны р.п. Ал. Невский в с. Нижний Якимец (купель).

Пронский район:

  • Новомичуринск, р. Проня, спасательная станция;
  • Пронск, купель на «Святом источнике»;
  • Тырново, пруд Радбиж.

Пителинский район:

  • Потапьевское с/п, с. Потапьево, р. Пет.

Сасовский муниципальный округ:

  • Кошибеево, Кошибеевский родник (купель);
  • Малый Студенец, Малостуденецкий родник (купель);
  • Воскресенка, мемориально-патриотический комплекс «Воскресение» (купель);
  • Сасово, ул. Зеленая, Святой источник (купель).

Ряжский район:

  • Ряжск, река Хупта
  • Милославский район:
  • Милославское, источник Сергея Радонежского (купель);
  • Горняцкое с/п, д. Растегаевка, Троицкий источник (купель).

Ухоловский район:

  • Ухолово, ул. Свободы на территории Прощеного колодца (купель).

Путятинский район:

  • Карабухино (купель).

Шиловский район:

  • Кривцы, Святой источник (купель);
  • Симакино, Святой источник (купель);
  • Занино-Починковское с/п, Святой источник Троицкий (купель).

Сапожковский район:

  • Сапожок, ул. Рязанская, вблизи Никольского храма (купель);
  • Сапожковский район, у сторожевого дуба, вблизи с. Красный угол (купель).

Рязань:

  • озеро Ореховое.

Старожиловский район:

  • Старожилово (купель);
  • Хламово, р. Тысья (купель);
  • Волховские выселки (купель).

Ермишинский район:

  • Токмаково, святой источник «Токмаковский» (купель).

Рыбновский район:

  • Пощупово, Иоанно-Богословский мужской монастырь (купель)

Шацкий район:

  • у церкви на территории с. Польное Ялтуново (купель);
  • у церкви на территории п. Выша (купель);
  • у церкви на территории с. Эммануиловка (купель).

Сараевский район:

  • Витуша, ул. Панферовка (купель);
  • Телятники, ул. Погореловка (купель);
  • Сараи, Маховое (купель) .

Список мест проведения Крещенских купаний может быть изменен.

Ранее власти нескольких районов Рязанской области отказались от Крещенских купаний.