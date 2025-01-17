В Рязани маршрутка врезалась в «ГАЗель», есть пострадавшие

Пострадали два человека.

В Рязани маршрутка врезалась в «ГАЗель», есть пострадавшие. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла 16 января, примерно в 15.30, возле дома № 25 на Первомайском проспекте в Рязани. 54-летний житель Рязанского района, управляя маршрутным автобусом «ПАЗ», врезался в стоящий автомобиль «Газель Некст» под управлением 22-летнего жителя того же района.

Пострадали водитель «ГАЗели» и его 17-летний пассажир.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.