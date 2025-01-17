В России снизилась стоимость подержанных авто

Средняя стоимость подержанного авто упала на 12% по итогам прошлого года. Машину с пробегом в среднем можно купить за два млн рублей.

В России снизилась стоимость подержанных авто. Об этом эксперты сервиса «Авто.ру» рассказали в беседе с URA.RU.

По данным исследования, средняя стоимость подержанного авто упала на 12% по итогам прошлого года. Машину с пробегом в среднем можно купить за два млн рублей.

Отмечается, что сильнее всего подержанные автомобили подешевели в Смоленской, Липецкой и Пензенской областях.

Самой подешевевшей машиной с пробегом для россиян стала отечественная Lada Largus. Второе и третье места в этом топе заняли китайские авто — Chery Tiggo 8 Pro и Exeed TXL.