Опубликовано фото с места ЧП в рязанской музыкальной школе

Отмечается, что дети подожгли унитаз в мужском туалете.

Опубликовано фото с места ЧП в рязанской музыкальной школе. Его публикует РИА 7info.

Напомним, вечером 16 января возле рязанской музыкальной школы № 1 заметили несколько пожарных машин. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что в школе произошло задымление, однако возгорания на месте обнаружено не было.

По информации 7info, дети подожгли унитаз в мужском туалете.

На место выезжал 6 пожарных расчетов.