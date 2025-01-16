Возле рязанской филармонии заметили экстренные службы
Вечером в четверг, 16 января, возле рязанской филармонии заметили несколько пожарных машин.
Возле рязанской филармонии заметили экстренные службы. Об этом сообщает Telegram-канал «Рязань. Происшествия».
Вечером в четверг, 16 января, возле рязанской филармонии заметили несколько пожарных машин.
По данным Telegram-канала Rzn Life, в детской музыкальной школе № 1 произошло задымление. По словам очевидцев, кто-то поджег туалет.
Позже в МЧС объяснили скопление экстренных служб в центре Рязани.