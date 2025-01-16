Выяснилось, что построят напротив Рязанского кремля

Участок принадлежит физлицу и предназначен для строительства индивидуального жилого дома. Чтобы возвести строение, разрешения не требуется.

Выяснилось, что построят напротив Рязанского кремля. Об этом сообщила ГТРК «Ока».

"Эта часть Рязани находится в границах охранной зоны кремля. Застройка в этом районе регулируется сразу четырьмя приказами и постановлениями регионального уровня", — рассказала журналист.

Как отметили в сюжете, инспекция по охране ОКН на запросы телеканала «ответила общими фразами». В рязанской мэрии пояснили, что участок принадлежит физлицу, и предназначен для строительства индивидуального жилого дома. Чтобы возвести строение, разрешения не требуется.

Согласно сведениям ЕГРН от 24 декабря 2024 года на участке зарегистрирован жилой дом, сообщили в сюжете.

Напомним, инспекция по охране ОКН сообщала РЗН. инфо, что никаких разрешений на строительство инспекция не выдавала, поэтому им неизвестно, что там строят. Корреспондент РЗН. инфо выяснила, что на месте строительства также не было паспорта объекта.