Инспекция по охране ОКН: около рязанского кремля ведется незаконная стройка

Никаких разрешений на строительство инспекция не выдавала, поэтому им неизвестно, что там строят. На месте строительства также нет паспорта объекта. Согласно публичной кадастровой карте, назначение этого земельного участка — размещение и эксплуатация жилого дома.

Инспекция по охране ОКН прокомментировала РЗН. Инфо строительство на улице Кремлевский Вал № 13, которая входит в границы охранной зоны рязанского кремля.

Никаких разрешений на строительство инспекция не выдавала, поэтому им неизвестно, что там строят. На месте строительства также нет паспорта объекта. Согласно публичной кадастровой карте, назначение этого земельного участка — размещение и эксплуатация жилого дома.

«В июле к нам поступало обращение по вопросу незаконного строительства по адресу улица Кремлевский Вал, дома №№ 13,15», — написали в ответе.

После обращения организовали проверку, согласованную с прокуратурой Рязанской области. О результатах проверки в инспекции не сообщили.