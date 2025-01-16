В пятницу в Рязанской области потеплеет до +5°С

17 января будет облачно. Ночью ожидаются мокрый снег и дождь. Днем небольшие, местами умеренные осадки. На дорогах гололедица.

В пятницу в Рязанской области потеплеет до +5°С. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

17 января будет облачно. Ночью ожидаются мокрый снег и дождь. Днем небольшие, местами умеренные осадки. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, 6-11 м/с, местами порывы до 15 м/с.

Температура воздуха по области ночью −4…+1°С, днем 0…+5°С.