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Рязанский суд оштрафовал производителя мяса за невыполнение предписания
Во время внеплановой проверки Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям установлено, что предприниматель в установленный срок не исполнил предписание об устранении нарушений ветеринарного законодательства.

В Рязани оштрафовали ИП, который производит мясную продукцию, за невыполнение предписания Россельхознадзора. Об этом 16 января сообщила пресс-служба Арбитражного суда.

Во время внеплановой проверки Управлением Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Рязанской и Тамбовской областям установлено, что предприниматель в установленный срок не исполнил предписание об устранении нарушений ветеринарного законодательства.

Так, по месту фактического осуществления деятельности в деревне Турлатово Рязанского района нашли следующие нарушения:

  • на металлических частях оборудования, а также несущих конструкциях производственных помещений есть участки коррозии, что препятствует проведению качественной мойки и дезинфекции поверхностей и создает угрозу обсеменения патогенной микрофлорой выпускаемой в обращении пищевой продукции и причинения вреда здоровью граждан;
  • хранение охлажденных говяжьих полутуш в холодильных камерах осуществляется в вертикальном подвешенном состоянии при условии их соприкосновения друг с другом;
  • хранение мясной продукции (субпродукты говяжьи), размещенной в пластиковых ящиках, а также паллетах, осуществляется вплотную к стенам холодильных камер.

Помимо этого, в торговом помещении на улице Есенина Рязани была обезличенная мясная продукция общим весом 7,6 килограмма. Документарно установить изготовителя данной пищевой продукции, место ее производства не смогли.

Так, суд решил оштрафовать предпринимателя на 30 тысяч рублей.

Решение не вступило в законную силу.