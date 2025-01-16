Рязанцы вновь поделились фотографиями сбора январских грибов

Кадры сделаны в Кораблинском районе.

Рязанцы вновь поделились фотографиями сбора январских грибов. Об этом пишет ИД «Пресса».

Кадры сделаны в Кораблинском районе.

«Кому расскажешь — не поверят, никогда бы не подумал, что поеду за грибами зимой. Но мой друг детства, заядлый грибник, который весь декабрь, и вот уже и в январе носит ведрами гигрофоры, позвал меня с собой. Мы периодически ездим с ним на „тихую охоту“», — рассказал рязанец.

Ранее грибники поделились снимками из села Ласково.