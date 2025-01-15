В Госдуме назвали наиболее безопасные места для отдыха на Черном море

Зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов заявил, что Сочи и Адлер наиболее безопасные для отдыха места после разлива мазута.

В Госдуме назвали наиболее безопасные места для отдыха на Черном море. Об этом URA.RU рассказал зампред комитета Госдумы по экологии Георгий Арапов.

По его словам, Сочи и Адлер наиболее безопасные для отдыха места после разлива мазута.

«Все, что в ту сторону, дальше Анапы по берегу. Там не фиксировались большие выбросы мазута», — сказал Арапов.

Депутат заверил, что мазутное пятно по прогнозам «вправо дальше не пойдет», оно идет в основном в левую сторону, в сторону Крыма.