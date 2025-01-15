Рязанцам рассказали о погоде в четверг
16 января будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег, днем также ожидаются осадки. На дорогах гололедица.
Рязанцам рассказали о погоде в четверг. Прогноз опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.
16 января будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег, днем также ожидаются осадки. На дорогах гололедица.
Ветер западный, северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.
Температура воздуха по области ночью опустится до −8…−3°С, днем столбики термометров покажут отметки −3…+2°С.