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Рязанцам рассказали о погоде в четверг
16 января будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег, днем также ожидаются осадки. На дорогах гололедица.

Рязанцам рассказали о погоде в четверг. Прогноз опубликовала пресс-служба регионального ГУ МЧС.

16 января будет облачно с прояснениями. Ночью местами возможен небольшой снег, днем также ожидаются осадки. На дорогах гололедица.

Ветер западный, северо-западный, ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с.

Температура воздуха по области ночью опустится до −8…−3°С, днем столбики термометров покажут отметки −3…+2°С.