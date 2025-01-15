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Дети-переселенцы из Курска получили игрушки из рязанского гуманитарного груза
Коробки с мягкими игрушками доставили в Курский кластер креативных индустрий и технологий «Поток» в многофункциональный центр оказания помощи.

Коричневых и белых медведей, овец, коров и другие мягкие игрушки из рязанского гуманитарного груза для вынужденных переселенцев из Курской области раздали детям. Об этом стало известно РЗН. Инфо в среду, 15 января.

Коробки с мягкими игрушками доставили в Курский кластер креативных индустрий и технологий «Поток» в многофункциональный центр оказания помощи.

На каждой игрушке написан «привет» из Рязани. На одной из открыток детям пожелали любви, здоровья, счастья и мирного неба над головой. Открытка подписана «Город Рязань. Милана» и оформлена рисунком сердец.

Руководитель регионального штаба Наталия Леонова рассказала, что нет ни одного региона, который не оказал бы помощи Курской области.

По ее словам, для мирных переселенцев сейчас нужна мелкая и крупная бытовая техника, при этом потребность в одежде и обуви практически закрыта. Она поделилась, что перед Новым годом был большой спрос на сладкие подарки детям, игрушки и санки.

«Есть перечень, он пополняется и обновляется, при этом базовые потребности мы с помощью всей страны закрыли. Для военнослужащих сейчас востребованы буржуйки, химические одноразовые грелки, термобелье, мужская одежда больших размеров, обувь, маскировочные сети. Сегодня, например, поступил запрос на тысячу блиндажных свечей», — отметила Леонова.