В Рязани запустили производство деталей для вагонов метро и электропоездов

Цех по выпуску деталей для столичного метро, электропоездов, магистральных и маневровых тепловозов открыли на рязанском заводе точного литья.

В Рязани запустили производство деталей для вагонов метро и электропоездов. Об этом сообщает пресс-служба Фонда развития промышленности.

Цех по выпуску деталей для столичного метро, электропоездов, магистральных и маневровых тепловозов открыли на рязанском заводе точного литья.

Общий объем производства нового цеха составляет 23 тыс. деталей в год. Уровень локализации продукции составляет 100%, при их изготовлении используются только отечественные сырье и материалы.