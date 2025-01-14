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В Рязани на улице Грибоедова остановили пьяного водителя
Он отказался пройти медосвидетельствование. На мужчину составили административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.

В Рязани на улице Грибоедова остановили пьяного водителя. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел днем в понедельник, 13 января. Сотрудники ППС заметили автомобиль «Фолксваген», который неуверенно двигался по дороге.

Патрульные остановили машину и опросили водителя. Полицейские заметили у 29-летнего рязанца признаки опьянения. На место прибыли инспекторы ГАИ, они предложили мужчине пройти медосвидетельствование, но мужчина отказался.

На него составили административный протокол по ст. 12.26 КоАП РФ. Нарушителю грозит штраф 45 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок до двух лет.