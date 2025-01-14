В полиции рассказали подробности аварии на улице Новоселов в Рязани
В результате происшествия пенсионерка получила травмы, и ей потребовалась медицинская помощь.
В полиции рассказали подробности аварии на улице Новоселов в Рязани. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Во вторник, 14 января, на улице Новоселов возле дома 26б 48-летний местный житель, управляя троллейбусом, совершил наезд на 76-летнюю жительницу Кораблинского района.
В результате происшествия пенсионерка получила травмы, и ей потребовалась медицинская помощь.
Проводится проверка.
Напомним, ранее в мэрии прокомментировали данное происшествие.