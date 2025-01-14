Мэрия: в Рязани пенсионерка врезалась в движущийся троллейбус

Инцидент произошел во вторник, 14 января, на улице Новоселов, около Дашковского рынка.

В Дашково-Песочне троллейбус № 3 сбил женщину. Об этом РЗН. Инфо сообщили в пресс-службе мэрии.

Инцидент произошел во вторник, 14 января, на улице Новоселов, около Дашковского рынка.

«По информации УРТ, женщина шла по разворотному кругу и врезалась в движущийся троллейбус», — рассказали в пресс-службе.

Также в администрации отметили, что по факту происшествия проведут проверку.