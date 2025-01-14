Информация об «украинском» флаге на хоккейном матче в Рязани оказалась фейком

Во вторник, 14 января, в ряде рязанских СМИ появилась информация, якобы во время матча «Рязань-ВДВ» — «Магнитка» на табло был выведен украинский флаг.

Во вторник, 14 января, в ряде рязанских СМИ появилась информация, якобы во время матча «Рязань-ВДВ» — «Магнитка» на табло был выведен украинский флаг. Комментарий редакции РЗН. Инфо дала пресс-служба ДС «Олимпийский».

"Все матчи Чемпионата России Всероссийской хоккейной лиги проводятся в соответствии с регламентом, согласно которому перед матчем должен прозвучать Гимн Российской Федерации с изображением государственной символики на табло. На каждом домашнем матче несколько тысяч зрителей становятся свидетелем данного действия. Поэтому информация о выведении на табло флага другой страны — является фейком. Если жители города хотят в этом убедиться — приглашаем Вас посетить игры и поддержать нашу команду" пояснили представители ХК «Рязань-ВДВ».

Представители дворца спорта напомнили, что ХК «Рязань-ВДВ» принимает участие в Чемпионате России ВХЛ, где находится в числе лидеров турнирной таблицы. 13 января рязанцы обыграли магнитогорскую «Магнитку», после чего команда отправится на выездную серию игр.

Фото: пресс-служба ДС «Олимпийский».