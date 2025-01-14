Чернышенко заявил об увеличении авиарейсов между Россией и Вьетнамом

Помимо двух российских компаний будут работать также вьетнамские.

Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил об увеличении авиарейсов между РФ и Вьетнамом. Его слова передают «Известия».

"Мы накануне встречались с моим визави. Практически был полный состав межправкомиссии, где порядка по 40 пунктам повестки были уточнены позиции, чтобы премьеры могли наиболее эффективно сегодня принимать решения. Мы такие решения видим, что с ходу принимаются. В частности, по увеличению числа взаимных авиарейсов — не только российских компаний, сейчас две летают, будут летать еще вьетнамские компании", — заявил Чернышенко.

Также, по его словам, для достижения поставленных целей планируется увеличение специальных тарифов. Главная инициатива — подписание документа по 13 основным направлениям развития товарооборота между странами к 2030 году.