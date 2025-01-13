В 2025 году начнется строительство платного дублера трассы «Москва-Касимов»

Планируется, что это будет четырехполосная трасса с 9 развязками и 32 мостами. Дорога соединит подмосковные Томилино и село Гжель.

В 2025 году начнется строительство платного дублера трассы «Москва-Касимов». Об этом сообщает « Коммерсантъ ».

По данным издания, строительство платного дублера Егорьевского шоссе под рабочим названием Москва-Егорьевск-Тума-Касимов протяженностью 36 км начнут в 2025 году, проектная документация уже прошла экспертизу.

Планируется, что это будет четырехполосная трасса с 9 развязками и 32 мостами. Дорога соединит подмосковные Томилино и село Гжель.

Строительство планируют завершить к 2028 году.