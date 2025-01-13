На сайтах школ Спасского района прокуратура нашла нарушения

Должностных лиц привлекли к ответственности.

На сайтах школ Спасского района нашли нарушения. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 13 января.

Надзорным органом установлено, что в нарушение требований закона на официальных сайтах 10 школ не размещена информация об установлении классов (подклассов) условий труда на рабочих местах, о перечне мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников.

Прокурор района внес представления в адрес директоров учебных заведений. Нарушения устранили. Должностных лиц привлекли к ответственности.