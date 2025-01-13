На сайтах школ Спасского района прокуратура нашла нарушения
Должностных лиц привлекли к ответственности.
На сайтах школ Спасского района нашли нарушения. Об этом
Надзорным органом установлено, что в нарушение требований закона на официальных сайтах 10 школ не размещена информация об установлении классов (подклассов) условий труда на рабочих местах, о перечне мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников.
Прокурор района внес представления в адрес директоров учебных заведений. Нарушения устранили. Должностных лиц привлекли к ответственности.