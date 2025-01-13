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ГАИ обратилась к рязанцам из-за изменения погоды
В понедельник, 13 января, в регионе будет облачно с прояснениями. Днем местами ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица, местами сильная.

ГАИ обратилась к рязанцам из-за изменения погоды. Обращение появилось в официальном Telegram-канале регионального ведомства.

В понедельник, 13 января, в регионе будет облачно с прояснениями. Днем местами ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица, местами сильная.

«В связи с изменением погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призывает водителей и пешеходов быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток», — отметили в сообщении.