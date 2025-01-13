Фонд капремонта Рязанской области выиграл суд у подрядчика

Региональный фонд капремонта и ООО «Перспектива» заключили договор на капремонт общего имущества в многоквартирных домах. Подрядчик сорвал сроки выполнения работ. Фонд капремонта подал иск о взыскании неустойки по договору.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области подал иск к ООО «Перспектива» о взыскании неустойки по договору на выполнение работ по проведению капремонта общего имущества в многоквартирных домах в размере 261 357 рублей. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Арбитражного суда.

В публикации сказано, что 30 июля 2021 года региональный фонд капремонта и ООО «Перспектива» заключили договор на капремонт общего имущества в 12 многоквартирных домах. Подрядчик сорвал сроки выполнения работ.

Суд учел вышеизложенное и удовлетворил требования Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Подрядчик оплатит неустойку.

Решение не вступило в законную силу.