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Фонд капремонта Рязанской области выиграл суд у подрядчика
Региональный фонд капремонта и ООО «Перспектива» заключили договор на капремонт общего имущества в многоквартирных домах. Подрядчик сорвал сроки выполнения работ. Фонд капремонта подал иск о взыскании неустойки по договору.

Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области подал иск к ООО «Перспектива» о взыскании неустойки по договору на выполнение работ по проведению капремонта общего имущества в многоквартирных домах в размере 261 357 рублей. Об этом 13 января сообщила пресс-служба Арбитражного суда.

В публикации сказано, что 30 июля 2021 года региональный фонд капремонта и ООО «Перспектива» заключили договор на капремонт общего имущества в 12 многоквартирных домах. Подрядчик сорвал сроки выполнения работ.

Суд учел вышеизложенное и удовлетворил требования Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Рязанской области. Подрядчик оплатит неустойку.

Решение не вступило в законную силу.