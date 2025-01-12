В Рязанской области ограбили пенсионерку

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемого заключили под стражу.

Полицейские раскрыли ограбление 68-летней жительницы поселка Ухолово. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД 12 января в своем Telegram-канале.

В полицию обратилась 68-летняя женщина и рассказала, что недавно сосед пришел к ней и попросил в долг денег. На эту сумму он хотел отпраздновать день рождения.

Женщина отказала в просьбе. Мужчина толкнул ее и вырвал из кармана платья кошелек, где было восемь тысяч рублей. После злоумышленник убежал.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к ограблению причастен 34-летний житель поселка Ухолово. Ранее он неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов из-за злоупотребления спиртным.

Полицейские разыскали мужчину. Он был в квартире знакомых и выпивал. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, 34-летний мужчина и пенсионерка изредка устраивали небольшие посиделки со спиртным. Житель поселка подумал, что знакомая сможет ему дать в долг, но пенсионерка отказалась.

«В гневе злоумышленник отобрал у потерпевшей кошелек и попытался скрыться», — говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело (грабеж). Подозреваемого заключили под стражу.