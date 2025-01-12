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Советник Трампа сообщил о подготовке к встрече с Путиным
Ранее Трамп заявил о желании Путина провести встречу.

Избранный президент США Дональд Трамп готовится к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил советник Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в интервью телеканала ABC, передало РИА Новости в воскресенье, 12 января.

«Подготовка уже идет», — сказал он, не уточнив возможные сроки и формат встречи.

Напомним, Трамп заявил о желании Путина провести встречу. В Кремле отреагировали на сообщение.