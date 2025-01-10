В Кремле прокомментировали подготовку встречи Путина и Трампа

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в данном вопросе пока нет никакой конкретики.

В Кремле прокомментировали подготовку встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

По его словам, в данном вопросе пока нет никакой конкретики.

Песков добавил, что российский лидер неоднократно заявлял об открытости к контактам с главами государств, в том числе с Трампом.

Напомним, ранее Трамп заявил о желании Путина провести встречу