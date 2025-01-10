В Кремле прокомментировали подготовку встречи Путина и Трампа
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в данном вопросе пока нет никакой конкретики.
В Кремле прокомментировали подготовку встречи Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
По его словам, в данном вопросе пока нет никакой конкретики.
Песков добавил, что российский лидер неоднократно заявлял об открытости к контактам с главами государств, в том числе с Трампом.
Напомним, ранее Трамп заявил о желании Путина провести встречу