Михаил Ефремов может выйти из колонии

Напомним, Михаил Ефремов был вторым мужем Евгении Добровольской. Брак длился с 1990 по 1997 год. В 1991 году у них родился сын Николай.

Актер Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, может попроситься на похороны бывшей супруги, актрисы Евгении Добровольской. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщил aif.ru со ссылкой на правозащитника, вице-президента Российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.

По его словам, в колонии могут давать краткосрочный отпуск, в том числе для посещения подобного рода мероприятий.

«Не стоит забывать, что Ефремов достаточно неплохо зарекомендовал себя в исправительном учреждении. У него есть возможность для подачи заявления на посещение похорон. Другой вопрос, отпустят ли его», — отметил Мельников.

Он считает, что Ефремова вряд ли отпустят на похороны, потому что для ФСИН это может «стать очередным скандалом».

«Добровольская была супругой Ефремова, но они давно разошлись. К этому могут придраться. Я сомневаюсь, что ему удастся посетить похороны», — заключил собеседник издания.

В публикации сказано, что защита актера отказалась комментировать данный вопрос.

Напомним, Михаил Ефремов был вторым мужем Евгении Добровольской. Брак длился с 1990 по 1997 год. В 1991 году у них родился сын Николай.

Актер на данный момент отбывает наказание за ДТП, в котором погиб рязанец.

Евгения Добровольская ушла из жизни в возрасте 60 лет. По предварительным данным, она скончалась от острой сердечной недостаточности на фоне онкологии.

Актрису похоронят 14 января на Троекуровском кладбище.