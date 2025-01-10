Умерла народная артистка России Евгения Добровольская

Ей было 60 лет.

Скончалась актриса театра и кино, народная артистка России Евгения Добровольская. Об этом в пятницу, 10 января, сообщили в пресс-службе МХТ имени Чехова, ведущей актрисой которого она была.

Артистке было 60 лет. Как указано в публикации, последний год Евгения Добровольская боролась с тяжелой болезнью.

О дате и времени прощания сообщат позднее.

Евгения Добровольская родилась в Москве 26 декабря 1964 года. В 1987 году окончила ГИТИС. Там она училась на курсе народных артистов СССР Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова.

В тот же год Евгению Добровольскую приняли в МХАТ имени Горького. С 1989 по 1991 года актриса играла в театре-студии «Современник-2», созданном на базе выпускного курса Школы-студии МХАТ.

В 1991 году актриса присоединилась к труппе МХТ имени Чехова. Евгения Добровольская проработала там 33 года, сыграла за это время десятки главных ролей и стала ведущей актрисой.

Первой ролью Евгении Добровольской в чеховском театре была Нина Заречная в «Чайке». После она сыграла всех героинь этой пьесы.

Помимо этого, актриса снималась в сериалах «Королева Марго», «Д. Д. Д. Досье детектива Дубровского», «Участок», «Заколдованный участок», «Охота на изюбря», «Белая гвардия», «Монастырь», «Актрисы» и других.

Позже обнародовали предварительную причину смерти Евгении Добровольской.