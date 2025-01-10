Названа предварительная причина смерти актрисы Евгении Добровольской

Евгения Добровольская скончалась из-за острой сердечной недостаточности, которая развилась на фоне онкологического заболевания.

Названа предварительная причина смерти актрисы Евгении Добровольской. Соответствующую информацию разметил Mash в пятницу, 10 января.

В публикации сказано, что Евгения Добровольская скончалась из-за острой сердечной недостаточности, которая развилась, по предварительным данным канала, на фоне онкологического заболевания.

Отмечается, что в 2024 году актриса сильно похудела.

Официальную причину смерти назовут после экспертизы.

Напомним, Евгения Добровольская скончалась в пятницу, 10 января. Сообщалось, что она умерла из-за тяжелой болезни.