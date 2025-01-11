В рязанском «Алмазе» пройдет финальный суперспринт Кубка России по биатлону

На лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» проходит четвертый этап Кубка России по биатлону. Соревнования проходят течение трех дней, с 10 по 12 января.

На лыжно-биатлонном комплексе «Алмаз» проходит четвертый этап Кубка России по биатлону. Об этом сообщил губернатор региона Павел Малков в своем Telegram-канале 11 января.

«В течение трех дней [с 10 по 12 января] выступают лучшие биатлонисты России и Беларуси. Несмотря на погоду, тысячи зрителей приехали поддержать любимых спортсменов…

Еще несколько лет назад на месте „Алмаза“ буквально ничего не было. Сегодня это один из лучших биатлонных комплексов в России с современной трассой, спортшколой и развитой инфраструктурой», — написал губернатор.

Как сказал Павел Малков, он обсудил, что улучшить в организации соревнований и в тренировочном процессе.

«Рассчитываем, что Гонка чемпионов, Кубок России по биатлону и другие крупные соревнования станут традиционными для Рязани», — говорится в сообщении.

Губернатор напомнил, что в воскресенье, 12 января, пройдет финальный суперспринт.

Фото: Telegram-канал Павла Малкова

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