В Рязанской области грузовик коммунальной службы врезался в жилой дом
ЧП произошло в селе Темгенево на улице Савина.
В Сасовском округе грузовик коммунальной службы врезался в жилой дом. Об этом сообщили в соцсетях.
ЧП произошло в селе Темгенево на улице Савина, дом 106.
«Сегодня в наш дом въехала машина коммунальной службы», — рассказала пострадавшая.
Судя по кадрам, в результате аварии разрушились кирпичная стена и окно. Жительница дома в комментариях под постом рассказала, что ей предложили баллон пены для устранения последствий.