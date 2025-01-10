В Рязанской области грузовик коммунальной службы врезался в жилой дом

ЧП произошло в селе Темгенево на улице Савина.

В Сасовском округе грузовик коммунальной службы врезался в жилой дом. Об этом сообщили в соцсетях.

ЧП произошло в селе Темгенево на улице Савина, дом 106.

«Сегодня в наш дом въехала машина коммунальной службы», — рассказала пострадавшая.

Судя по кадрам, в результате аварии разрушились кирпичная стена и окно. Жительница дома в комментариях под постом рассказала, что ей предложили баллон пены для устранения последствий.