В рязанском Перинатальном центре за день родилось рекордное число детей

В четверг, 9 января, в Перинатальном центре у 24 матерей родилось 25 малышей. Это стало рекордным числом новорожденных за день с начала 2025 года.

В четверг, 9 января, в Перинатальном центре у 24 матерей родилось 25 малышей. Это стало рекордным числом новорожденных за день с начала 2025 года. Об этом 10 января сообщила пресс-служба медучреждения в своей группе во «ВКонтакте».

На свет появилось 14 мальчиков и 11 девочек.

Одна из женщин стала мамой «королевской» двойни. У нее родились сразу мальчик и девочка.

Самый маленький ребенок из детей, рожденных за сутки, весил 950 граммов, а самый крупный — 4 170 граммов.

В настоящее время мамы и малыши находятся в стабильном состоянии.

Фото: группа рязанского Перинатального центра во «ВКонтакте»