В Румынии зафиксировали первое заражение метапневмовирусом человека
Заболевашая — 67-летняя женщина из города Орадя, которая не выезжала за пределы страны.
В Румынии зафиксировали первое заражение метапневмовирусом человека. Об этом пишет RT.
Факт заболевания выявлен в уезде Бихор.
По словам главы уездного управления общественного здоровья Кэлин Сони, пациенткой является 67-летняя женщина из города Орадя, которая не выезжала за пределы страны.
Напомним, первоначально вспышка метапневмовируса случилась в Китае.