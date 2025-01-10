В Рязанской области 11-летнюю девочку похитили и отвезли за тысячу километров

По данным суда, 11-летняя девочка после развода родителей осталась с матерью. Однако позже ее увезли к отцу, который переехал в другой город.

В Рязанской области 11-летнюю девочку похитили и отвезли за тысячу километров. Об этом сообщает ИД «Пресса».

В Сараях через суд мать вернула несовершеннолетнюю дочь, которую тайно увезли к ее отцу за тысячу километров. По данным суда, 11-летняя девочка после развода родителей осталась с матерью. Однако позже ее увезли к отцу, который переехал в другой город.

«По дороге из школы домой девочку забрала бабушка и отвезла ребенка к отцу, по месту его жительства», — пояснили в суде.

Отмечается, что женщина пыталась вернуть дочь домой и приезжала к бывшему мужу, однако он вернуть ребенка отказывался.

Рязанка обратилась в суд, который обязал мужчину вернуть девочку домой.