Рязанцам сообщили, где можно утилизировать живую елку

Елки можно отдать животноводческим хозяйствам на корм лошадям, овцам, козам и другим животным.

Рязанцам сообщили, где можно утилизировать живую елку. Пост об этом появился в соцсетях в пятницу, 10 января.

Елки можно отдать животноводческим хозяйствам на корм лошадям, овцам, козам и другим животным. Принимаются натуральные ели, пихты и сосны, хвойные ветки любых размеров. Деревья должны быть без украшений.

Живую елку можно передать дому спасенных животных « Моя маленькая ферма » в Рязани (НИТИ, проезд Яблочкова) и Оленеводческому хозяйству в Агро-Пустыни (оно находится в 15 километрах от Рязани).

Для визита нужно договориться заранее.