Рязанцам сообщили, где можно утилизировать живую елку
Елки можно отдать животноводческим хозяйствам на корм лошадям, овцам, козам и другим животным.
Рязанцам сообщили, где можно утилизировать живую елку. Пост об этом появился в соцсетях в пятницу, 10 января.
Елки можно отдать животноводческим хозяйствам на корм лошадям, овцам, козам и другим животным. Принимаются натуральные ели, пихты и сосны, хвойные ветки любых размеров. Деревья должны быть без украшений.
Живую елку можно передать дому спасенных животных «
Для визита нужно договориться заранее.
С другими адресами хозяйств можно