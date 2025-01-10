Игровые сервисы в России обяжут идентифицировать пользователей на «Госуслугах»

К такой мере прибегнут в случае принятия нового проекта о маркировке видеоигр

Игровые сервисы в России обяжут идентифицировать пользователей на «Госуслугах». Об этом РИА Новости сообщил сенатор Шейкин.

По его словам, к такой мере прибегнут в случае принятия нового проекта о маркировке видеоигр. Проект федерального закона, регулирующего эту индустрию, был внесен в Госдуму еще в декабре.

Ранее стало известно, что в Госдуме рассмотрят проект о защите детей от деструктивного контента в видеоиграх.