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Арбитражный суд признал организацию в Рязани банкротом
ООО «Илектр» потребовали признать банкротом из-за долга на общую сумму 649 тысяч рублей.

Микрокредитная компания — Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства потребовала признать банкротом ООО «Илектр» из-за долга на общую сумму 649 тыс. 382 руб. Соответствующую информацию разместила пресс-служба Арбитражного суда на своей странице во «ВКонтакте» 10 января.

Как указано в публикации, суд проанализировал представленные доказательства и посчитал необходимым признать должника банкротом, в отношении имущества организации ввели упрощенную процедуру банкротства.

Удовлетворяя заявленные требования, суд исходил из наличия у ООО «Илектр» признаков отсутствующего должника, поскольку юрлицо фактически не ведет предпринимательскую деятельность. Движение по расчетному счету, имеющемуся у должника, не осуществляется.

Решение не вступило в законную силу.

Согласно данным в открытых источниках, основной вид деятельности ООО «Илектр» — производство электромонтажных работ.