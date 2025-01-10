18-летняя рязанка попала под колеса автомобиля на улице Тимуровцев
В результате происшествия пешеход получила травмы, ее госпитализировали.
18-летняя рязанка попала под колеса автомобиля на улице Тимуровцев. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел днем 9 января около дома № 4. По предварительной информации, водитель автомобиля «Чанган» сбил девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия пешеход получила травмы, ее госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства происшествия устанавливаются.