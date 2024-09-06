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Рязанская Госавтоинспекция прокомментировала аварию на Московском шоссе
По данным ведомства в ДТП пострадали три человека, в том числе пятилетний ребенок.

Рязанская Госавтоинспекция прокомментировала аварию на Московском шоссе. Информацию опубликовали на сайте ведомства.

ДТП случилось примерно в 13:00, около дома № 21 по улице Московское шоссе. По предварительной информации, 34-летний рязанец за рулем автомобиля «Mazda» столкнулся с «Lada Vesta» под управлением 57-летнего жителя областного центра, после чего, вторая легковушка врезалась в «Lada Kalina», под управлением 30-летнего жителя Рязанского района.

В результате происшествия 63-летнюю пассажирку «Lada Vesta», а также водителя «Lada Kalina» и его пассажира в возрасте пяти лет с различными травмами доставили в медицинское учреждение.

На месте происшествия работает следственно оперативная группа полиции и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.