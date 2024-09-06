VII международный форум древних городов в Рязани начался с деловой программы

На мероприятии в пятницу, 6 сентября, побывал корреспондент РЗН.Инфо.

VII международный форум древних городов в Рязани стартовал в библиотеке имени Горького. На мероприятии в пятницу, 6 сентября, побывал корреспондент РЗН.Инфо.

В рамках форума было зачитано приветствие министра культуры Российской Федерации Ольги Любимовой, в котором было отмечено, что семилетний опыт проведения Форума говорит об актуальности тем, которые поднимаются на нем. Как отмечено в текстовом приветствии, существует уверенность, что формат деловых мероприятий и заседаний поможет не просто поделиться культурным опытом, но и решить общие вопросы в части сохранения культурного наследия.

Зампред правительства Рязанской области Артем Никитин отметил, что за все время проведения Форума его посетили 60 стран мира.

«Около 10 лет назад Рязанская область выступила с инициативой проведения этого форума. Эта идея была поддержана на федеральном уровне. За всю историю Форума к нам присоединились коллеги из 200 городов 60 стран мира. А если говорить об общем количестве участников мероприятия, то за семь лет эта цифра насчитывает порядка 120 тысяч человек», — сказал зампред.

Он также отметил, что важно принимать решения, которые будут способствовать сохранению идентичности города.

«Я думаю, что те кто любит путешествовать, особенно по российским древним городам, понимают проблему — русские улицы в развивающихся городах. На них осталась та структура и наследие, от которого мы не можем отказаться. Очень важно принимать те или иные решения, которые будут способствовать тому, чтобы идентичность города сохранялась. Именно этим мы и будем заниматься на Форуме», — подчеркнул Никитин.

Он рассказал, что в этом году на Форум приехали коллеги из Курска. По его словам, курский оркестр духовых инструментов имени Михайлова будет принимать участие в гала-концерте и шествии, которое решили возобновить.

Также с приветственной речью выступили представители других стран. Министр образования из посольства Индии в Москве господин Винай Кумар рассказал о связи России и индуизма. По его словам, факты и свидетельства об обрядах, общих языковых особенностях стран появились еще в VIII веке. Зампред Никитин вспомнил о практике открытия «Русского дома» в Индии и предложил провести масштабное мероприятие на территории Рязанской области, связанное с индийской культурой.

Заместитель директора Чунцинской российско-китайской ассоциации по экономическому и культурному взаимодействию Чунь Лай выразил искренние поздравления правительству Рязанской области.

«2024 и 2025 объявлены годами культуры России и Китая. А Форум позволяет укреплять взаимодействие между странами в части культурного обмена и сохранения культурного наследия. Организация мероприятий в одном из древнейших городов России — Рязани — важнейший фактор для сохранения культуры древнейших городов» — отметил Чунь Лай.

Деловая программа Форума включает в себя тематические, экспертные и диалоговые площадки о литературных традициях, культурном наследия и туристическом потенциале региона. Кроме того, рязанцев и гостей города ждет культурная программа 6-7 сентября. На Лыбедском бульваре будут выступать музыкальные и танцевальные коллективы, а также Валерий Сюткин.

Подробная программа здесь .

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Фотографии предоставили организаторы мероприятия.