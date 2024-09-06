В сентябре «Мульти-Пульти» проведет бесплатные творческие мастер-классы на Рязанской ВДНХ
14 и 21 сентября пройдут занятия по лепке из пластилина и рисованию.
В сентябре бренд «Мульти-Пульти» продолжит бесплатные творческие мастер-классы на Рязанской ВДНХ.
14 и 21 сентября пройдут занятия по лепке из пластилина и рисованию.
Мастер-классы продлятся с 17:00 до 19:00.
Персонаж легендарного мультфильма будет ждать любителей творчества для фото на память, а его помощники приготовили для детей хорошее настроение, апельсины и фирменные стикерпаки.
Напомним, бесплатные творческие мастер-классы для детей бренд товаров для творчества «Мульти-Пульти» проводил каждые выходные в течение лета.
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