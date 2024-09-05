Семья из Старожила вырастила тыкву весом почти 100 килограммов

Сорт выращенной тыквы — «сахарный гигант». Она весит 81 килограмм.

Семья из Старожила вырастила тыкву весом почти 100 килограммов. Об этом сообщает ИД « Пресса ».

Сорт выращенной тыквы — «сахарный гигант». По словам хозяйки участка, при благоприятных условиях тыквы этого сорта весят по 30-40 килограммов. При интенсивном уходе, удалении боковых побегов, подкормки и обработки от вредителей вес плода может достигнуть 100 кг.

«Наша тыква весит 81 килограмм», — рассказала женщина.