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Семья из Старожила вырастила тыкву весом почти 100 килограммов
Сорт выращенной тыквы — «сахарный гигант». Она весит 81 килограмм.

Семья из Старожила вырастила тыкву весом почти 100 килограммов. Об этом сообщает ИД «Пресса».

Сорт выращенной тыквы — «сахарный гигант». По словам хозяйки участка, при благоприятных условиях тыквы этого сорта весят по 30-40 килограммов. При интенсивном уходе, удалении боковых побегов, подкормки и обработки от вредителей вес плода может достигнуть 100 кг.

«Наша тыква весит 81 килограмм», — рассказала женщина.