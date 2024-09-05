Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
22°
Птн, 06
23°
Сбт, 07
25°
ЦБ USD 88.93 0.32 05/09
ЦБ EUR 98.07 0.26 05/09
Нал. USD 89.00 / 90.09 05/09 13:55
Нал. EUR 99.10 / 99.88 05/09 13:55
Новости
Итоги года New
Публикации
Арматурщица Елена Рокунова познакомилась с мужем на стройплощадке. Ком...
2 часа назад
203
Деньги, сети, темнота. Стали известны причины массовых отключений свет...
РЗН. инфо продолжает разбираться в причинах аварий, кот...
3 сентября 2024 15:50
4 654
«Родители рады, что я выбрал карьеру строителя». Студент Артем Кузьмин...
В этом году молодой человек окончил третий курс Рязанск...
27 августа 14:27
5 953
Как в Рязани можно избавиться от старой одежды
В Рязани есть множество вариантов, как избавиться от ст...
18 августа 16:30
15 708
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Рязанское минэкономразвития прокомментировало информацию о пропаже бензина
По словам ведомства, на данный момент дефицита бензина нет.

Минэкономразвития Рязанской области прокомментировало информацию о пропаже бензина на заправках. Соответствующую информацию разместили в комментариях под постом губернатора Павла Малкова во «ВКонтакте».

По словам ведомства, на данный момент дефицита бензина нет. Региональное минэкономразвития следит за ситуацией.

Напомним, рязанцы рассказали об исчезновении бензина АИ-95.