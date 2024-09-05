Рязанское минэкономразвития прокомментировало информацию о пропаже бензина
По словам ведомства, на данный момент дефицита бензина нет.
Минэкономразвития Рязанской области прокомментировало информацию о пропаже бензина на заправках. Соответствующую информацию разместили в комментариях под постом губернатора Павла Малкова во «ВКонтакте».
По словам ведомства, на данный момент дефицита бензина нет. Региональное минэкономразвития следит за ситуацией.
Напомним, рязанцы рассказали об исчезновении бензина АИ-95.