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Фигурант дела о закупке коммунальной техники Фурфурак вернулся на работу в мэрию
В четверг, 5 сентября, на заседании побывал корреспондент РЗН. Инфо.

На заседании в Железнодорожном районном суде по делу о мошенничестве с закупкой коммунальной техники стало известно, что экс-начальник управления благоустройства города Юрий Фурфурак устроился работать в горадминистрацию. В четверг, 5 сентября, на суде побывал корреспондент РЗН. Инфо.

Перед началом судебного заседания адвокат попросил суд прикрепить заявление о принятии на работу. Согласно этому документу, Юрий Фурфурак вновь устроился работать в горадминистрацию на должность главного инженера. При этом в июне защита сообщала суду, что экс-начальник УБГ устраивался на ту же должность в строительную компанию.

Кроме того, на заседании зачитали письменные материалы дела об обысках в Рязани и Москве. Документы и вещдоки изъяли из министерства ТЭК и ЖКХ, ДБГ, управлении благоустройства города и в офисе «Меркатор-Холдинг».

Напомним, весной начальник управления дорожного хозяйства и транспорта Юрий Фурфурак, генеральный директор ООО «ФГК» Евгений Алексеев и сотрудник фирмы-производителя спецтехники «Меркатор Холдинг» Артур Сидоров признали свою вину в деле о хищении бюджетных денег на закупку коммунальной техники.

Позднее в Железнодорожном суде Рязани огласили свидетельские показания экс-губернатора Николая Любимова, который рассказал, что после покупки техники зампред правительства Евгений Беленецкий доложил о ненужности городу таких больших машин. Любимов отметил, что этим «был удивлен и разозлен».