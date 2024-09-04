За полгода школы Рязанской области получили 402 сообщения о минировании

Возбуждено 23 уголовного дела, из которых 16 касались звонков в школы, а семь — сообщений в мессенджерах и соцсетях.

В среду, 4 сентября, на заседании рязанской облдумы заместитель начальника УМВД России по Рязанской области начальник следственного управления Александр Пиваев заявил, что за полгода в образовательные учреждения региона поступило 402 сообщения о минировании.

По его словам, возбуждено 23 уголовного дела, из которых 16 касались звонков в школы, а семь — сообщений в мессенджерах и соцсетях.

«Практически все они [преступления] совершаются с помощью интернета, из-за чего сложно их раскрыть», — сказал Пиваев.

Он добавил, что в 2024 году в образовательных учреждениях области было совершено восемь преступлений, в том числе с участием педагогов, в основном это кражи.