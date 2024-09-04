В Рыбновском районе местная жительница вырастила гигантские помидоры

Вес самого крупного овоща составил почти два килограмма.

В Рыбновском районе местная жительница вырастила гигантские помидоры. Об этом в среду, 4 сентября, сообщил ИД «Пресса».

Вес самого крупного овоща составил 1840 граммов.

По словам огородницы, ничего особенного для достижения такого результата она не делала.

«Помидоры, как и всегда, растут в теплице. В этом году часть рассады нам дала мама мужа. Вот с одного из кустов мы и собрали такой урожай. Это не единственный „гигант“ в этом сезоне. Также собрали помидоры весом один килограмм 770 граммов, один килограмм 530 граммов и несколько помидоров весом около килограмма каждый», — рассказала женщина.