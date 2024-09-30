Рязань заняла 61 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат

Среднее жалованье в I полугодии 2024 года составило 62,5 тысячи в месяц

Рязань заняла 61 место в рейтинге российских городов по уровню зарплат. Об этом в понедельник, 30 сентября, сообщило РИА Новости.

Среднее жалованье в I полугодии 2024 года составило 62,5 тысячи в месяц. Это на 20,8% выше, чем в I полугодии 2023 года.

Первое место занял Новый Уренгой — среднемесячная чистая зарплата там чуть более 156 тысяч рублей. На последних строчках находятся Нальчик, Грозный и Элиста — в этих административных центрах заработки меньше примерно в 3,5 раза