Роспотребнадзор опубликовал данные о мониторинге воздуха после пожаров в Рязанской области
Пробы воздуха отбирали в селах Ижевское и Алеканово, а также на Солотчинском шоссе.
Роспотребнадзор опубликовал данные о мониторинге воздуха после пожаров в Рязанской области. Сообщение появилось на сайте регионального ведомства.
Пробы воздуха отбирали в селах Ижевское и Алеканово, а также на Солотчинском шоссе.
В результате превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе не зафиксировано.
Ситуация остается на контроле управления.
Ранее МЧС доложило об обстановке в селах Ижевское и Воскресеновка.