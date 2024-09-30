Опубликовано видео из эпицентра лесного пожара под Рязанью

На видео попал момент перехода верхового пожара через дорогу и прокладка минерализованной полосы по кромке пожара из кабины БАТа.

Опубликовано видео из эпицентра лесного пожара под Рязанью. Его публикует Telegram-канал «Мещерский тупик».

По словам автора поста, видео было снято в воскресенье, 29 сентября, в районе деревни Дубровичи и села Богданово.

На видео попал момент перехода верхового пожара через дорогу и прокладка минерализованной полосы по кромке пожара из кабины БАТа.

«Благодаря слаженным действиям участкового лесничего Мурминского лесничества Владимира Яковлева, руководившего созданием барьера, находясь внутри вместе с экипажем, а также военных, корректировавших движение техники с дрона, удалось закольцевать очаг, не допустив прорыва в гослесфонд», — отметил автор поста.